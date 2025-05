PSD Candidate for Miranda do Corvo City Council Dies Suddenly at Gym

Paulo Silva, a former football player who regularly engaged in sports, had no known illnesses, according to a source from the PSD in Miranda do Corvo.

The PSD candidate for the Miranda do Corvo City Council, in the district of Coimbra, died on Wednesday due to a sudden illness while at a gym in the neighboring municipality of Lousã, a party source told Lusa news agency.

Manager of the Caixa de Crédito Agrícola Mútuo of Miranda do Corvo since 2007, Paulo Silva, aged 59, had been a city councilor since the last municipal elections and was the PSD candidate for the upcoming elections scheduled for the end of September.

A former football player, he exercised regularly, and according to a PSD source from Miranda do Corvo, no illnesses were known to affect him.

In the late afternoon of Wednesday, he was working out at a gym in Lousã when he suddenly collapsed. He was transported to the Coimbra University Hospitals, where his death was declared.

The PSD of Miranda do Corvo has already responded to Paulo Silva’s passing, calling this day "one of the darkest."

“In this moment of profound pain, words fail us for someone who is – and always will be – so much to us. The unexpected departure of one of our own, a true friend, and in him, a part of ourselves. He will always remain alive through his dedication, drive, and determination,” reads the post on Facebook.

Candidato do PSD à Câmara de Miranda do Corvo morre subitamente no ginásio Candidato do PSD à Câmara de Miranda do Corvo morre subitamente no ginásio © Reprodução/ Facebook PSD Miranda do Corvo O candidato do PSD à Câmara de Miranda do Corvo, no distrito de Coimbra, faleceu, esta quarta-feira, vítima de doença súbita quando estava num ginásio no concelho vizinho da Lousã, disse à agência Lusa fonte do partido. Gerente da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Miranda do Corvo desde 2007, Paulo Silva, de 59 anos, era vereador da autarquia desde as últimas autárquicas e era o candidato às próximas eleições previstas para o final de setembro. Antigo jogador de futebol, praticava desporto com regularidade e, segundo fonte do PSD de Miranda do Corvo, não lhe eram conhecidas doenças. Ao final da tarde desta quarta-feira, exercitava-se num ginásio da Lousã quando subitamente desfaleceu, sendo ainda transportado aos Hospitais da Universidade de Coimbra, onde foi declarado o óbito. O PSD de Miranda do Corvo já reagiu à morte de Paulo Silva, dizendo que este dia será "um dos mais negros". "Neste momento de profunda dor, faltam as palavras para alguém que nos é - porque será sempre, tanto. Uma partida inesperada de um dos nossos, de um verdadeiro amigo e, nele, de uma parte de nós. Permanecerá sempre vivo, através da sua dedicação, garra e determinação, lê-se na publicação no Facebook.